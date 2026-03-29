Зеленский прибыл с визитом в Иорданию
29 марта Владимир Зеленский прибыл в Иорданию. Президент анонсировал важные встречи.
Иордания – следующая остановка украинского лидера в его турне по Ближнему Востоку.
Что известно о визите Зеленского в Иорданию?
Сегодня в Иордании. Самое главное – безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина вносит свой вклад,
– так прокомментировал свой визит президент.
Глава государства также добавил, что проведет в этой стране важные встречи. Следует заметить, что Иордания – уже четвертая страна на Ближнем Востоке, которую посещает Владимир Зеленский. Ранее он побывал в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Следствием этих визитов стали весомые межгосударственные договоренности. Так,
- Украина и Катар заключили 10-летнее межправительственное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, предусматривающее развитие оборонной промышленности, противовоздушной обороны, кибербезопасности и совместных проектов.
- Соглашение об оборонном сотрудничестве было подписано с Саудовской Аравией. По словам Зеленского, этот документ закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора безопасности.
- Владимир Зеленский и президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян обсудили возможные шаги для эффективного реагирования на все существующие вызовы и договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Команды должны еще финализировать детали договоренностей.