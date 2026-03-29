Йорданія – наступна зупинка українського лідера у його турне Близьким Сходом.
Дивіться також Хотів забрати ще один, – Зеленський подарував Чарльзу iPad, який дозволяє стежити за фронтом
Що відомо про візит Зеленського до Йорданії?
Сьогодні в Йорданії. Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок,
– так прокоментував свій візит президент.
Глава держави також додав, що проведе у цій країні важливі зустрічі.
Слід зауважити, що Йорданія – це вже четверта країна на Близькому Сході, яку відвідує Володимир Зеленський. Раніше він побував у Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії. Наслідком цих візитів стали вагомі міждержавна домовленості . Так,
Україна та Катар уклали 10-річну міжурядову угоду про співробітництво в оборонній сфері, що передбачає розвиток оборонної промисловості, протиповітряної оборони, кібербезпеки та спільних проєктів.
Угода про оборонне співробітництво була підписана із Саудівською Аравією. За словами Зеленського, цей документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора.
Володимир Зеленський і президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян обговорили можливі кроки для ефективного реагування на всі виклики, які зараз існують, та домовилися про співробітництво у сфері безпеки і оборони. Команди мають ще фіналізувати деталі домовленостей.