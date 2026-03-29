Йорданія – наступна зупинка українського лідера у його турне Близьким Сходом.

Що відомо про візит Зеленського до Йорданії?

Сьогодні в Йорданії. Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок,
– так прокоментував свій візит президент.

Глава держави також додав, що проведе у цій країні важливі зустрічі.

Слід зауважити, що Йорданія – це вже четверта країна на Близькому Сході, яку відвідує Володимир Зеленський. Раніше він побував у Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії. Наслідком цих візитів стали вагомі міждержавна домовленості . Так,

  • Україна та Катар уклали 10-річну міжурядову угоду про співробітництво в оборонній сфері, що передбачає розвиток оборонної промисловості, протиповітряної оборони, кібербезпеки та спільних проєктів.

  • Угода про оборонне співробітництво була підписана із Саудівською Аравією. За словами Зеленського, цей документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора.

  • Володимир Зеленський і президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян обговорили можливі кроки для ефективного реагування на всі виклики, які зараз існують, та домовилися про співробітництво у сфері безпеки і оборони. Команди мають ще фіналізувати деталі домовленостей.