В ходе координационного совещания обсудили важные вопросы, связанные с ликвидацией последствий взрыва дамбы. В частности, эвакуацию мирного населения.

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Что обсудили на координационном совещании

Среди вопросов, озвученных во время него – оперативная ситуация в области, которая сложилась после катастрофы. Также обсуждалась эвакуация населения из зон, которые может затопить вода. Кроме того, в повестке дня были: ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения оккупированных территорий.

Не обошли вниманием перспективы восстановления экосистемы региона. Не последнюю очередь обсудили оперативную военную обстановку в зоне техногенной катастрофы.

Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсона,

– подчеркнул Зеленский.