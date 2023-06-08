Під час координаційної наради обговорили важливі питання, пов'язані з ліквідацією наслідків підриву дамби. Зокрема, евакуацію мирного населення.

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Що обговорили на координаційній нараді

Серед питань, озвучених під час неї, – оперативна ситуація в області, яка склалася після катастрофи. Також обговорювали евакуацію населення з зон, які може затопити вода. Крім того, на порядку денному були: ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення окупованих територій.

Не оминули увагою перспективи відновлення екосистеми регіону. Не в останню чергу обговорили оперативну воєнну обстановку у зоні техногенної катастрофи.

Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини,

– наголосив Зеленський.