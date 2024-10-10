Напомним, что ранее Зеленский уже посетил Францию, где встретился с Эманюэлем Макроном. В частности, ему был представлен План победы Украины.

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Зеленский встретился с Мелони

Вечером 10 октября Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Он начался со встречи с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Вероятно, во время встречи Зеленский представит Мелони План победы Украины.

Заметим, что ранее в этот день украинский лидер уже посетил Лондон и Париж. Также известно, что завтра, 11 октября, Владимир Зеленский должен встретиться с Папой Римским.

Что известно о встрече Зеленского и Папы Римского

Ранее Reuters сообщало, что 11 октября Папа Римский Франциск проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

Предыдущая их встреча состоялась в кулуарах саммита "Большой семерки" (G7), проходившего на юге Италии летом этого года. Они также виделись в Ватикане в декабре 2023 года.