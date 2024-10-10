Нагадаємо, що раніше Зеленський вже відвідав Францію, де зустрівся з Емануелем Макроном. Зокрема, йому було представлено План перемоги України.

Дивіться також Ми не розглядаємо припинення вогню в обмін на західні гарантії, – Зеленський

Зеленський зустрівся із Мелоні

Увечері 10 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Італії. Він розпочався зі зустрічі з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Ймовірно, під час зустрічі Зеленський представить Мелоні План перемоги України.

Зауважимо, що раніше цього дня український лідер вже відвідав Лондон та Париж. Також відомо, що завтра, 11 жовтня, Володимир Зеленський має зустрітися із Папою Римським.

Що відомо про зустріч Зеленського та Папи Римського

Раніше Reuters повідомляло, що 11 жовтня Папа Франциск проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані.

Попередня їхня зустріч відбулася в кулуарах саміту "Великої сімки" (G7), що проходив на півдні Італії влітку цього року. Вони також бачилися у Ватикані в грудні 2023 року.