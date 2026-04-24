Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский 24 апреля прибыл в Саудовскую Аравию. Планируется, что он встретится с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Об этом сообщил президент Украины.

Смотрите также Зеленский прибыл на Кипр: какова цель визита и с кем встретился президент

Что известно о визите Зеленского?

В пятницу, 24 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

По словам Зеленского, накануне, во время встречи с европейскими лидерами, удалось закрепить финансовые гарантии для устойчивости Украины. Теперь развивают договоренности в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры с Саудовской Аравией.

Прибытие Зеленского в Саудовскую Аравию: смотрите видео

Важно, чтобы усиление было взаимным. Ценю содержательное сотрудничество между нашими странами,

– отметил лидер Украины.