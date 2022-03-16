Глава государства отметил, что в настоящее время в Киеве все еще может быть опасно. Небо над Украиной до сих пор не закрыто от российских ракет и самолетов, пишет 24 канал.

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Зеленский напомнил о незакрытом небе

Зеленский отметил, что решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы до сих пор не получили самолеты. "Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас направлены именно на нашу столицу, на украинцев", – подчеркнул он.

Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов мира. Каждый, кто с нами, имеет шанс стать настоящим героем,

– подчеркнул политик.

О встрече с главами европейских правительств

В то же время добавил, что был рад встретиться и вживую в Киеве поговорить с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении. "Это весомая поддержка. Когда для оккупантов наш Киев – мишень, особенно важно и смело быть здесь, рядом с нами, рядом с друзьями. Так проявляется лидерство", – подчеркнул Зеленский.

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