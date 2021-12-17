Зеленский пригласил президентов стран G7 и Евросоюза в Украину

Владимир Зеленский провел встречу с послами Большой семерки и Европейского Союза в Украине. Они подвели внешнеполитические итоги года и очертили задания на будущее.

Президент отметил, что наше государство продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО и наполнять конкретными проектами и смыслами сотрудничество с ключевыми партнерами.

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Мы запустили Крымскую платформу. Провели результативный саммит Украина – ЕС. Мы будем укреплять оборонные возможности, будем внедрять изменения в нашей стране, модернизировать экономику,

– сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер тоже рассказал участникам встречи о ходе реформ в стране. В частности, о разблокировании судебной реформы и запуске сверхважного процесса деолигархизации.

Безопасная ситуация на границах

Отдельное внимание стороны уделили обсуждению ситуации по безопасности на границах Украины и процессу мирного урегулирования на Донбассе. Президент отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации и поблагодарил за поддержку.

Для меня лично важно видеть, что международная поддержка Украины из года в год крепнет. Это, я считаю, является общим ключевым результатом нашей работы. Мы чувствуем, что демократический мир лучше понимает роль Украины в регионе, прежде всего, для европейской безопасности. Ценю личные усилия каждого из вас. Рассчитываю, что мы сможем добиться еще лучших результатов в следующем году,

– добавил он.

В заключение политик пригласил лидеров стран G7 и Европейского Союза посетить Украину и в 2022 году.

Зеленский встретился с послами G7 и Евросоюза / Фото Офиса Президента