Украинский лидер сообщил, что именно в Софийском соборе новоназначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты. Зеленский добавил, что этим шагом Украина подчеркивает свое отношение лично к каждому послу. А также – к отношениям с каждым государством.
Иногда от принятия решения до доставки оружия в Украину проходит всего день, – госпожа США.
Надеюсь, что теперь знаменитое мозаичное изображение "Оранты", которую еще называют "Нерушимой стеной", будет защищать не только Киев и Украину, но и всех настоящих друзей Украины, находящихся рядом в сложное время,
– заметил президент.
Заявление Бриджит Бринк
Госпожа посол США в Украине только недавно прибыла в Киев. Команду в посольстве она назвала "фантастической". Бринк отметила, что рада присоединиться к ней.
По словам Бринк, сейчас есть 5 приоритетных направлений работы :
- Первым приоритетом является помощь Украине в противостоянии российской агрессии. Бринк еще раз напомнила о позиции лидера США Джо Байдена. Он уверен, что поддержка Киева – не просто важна. Она – в национальных интересах Штатов;
- второй приоритет – американская правительственная гуманитарная. Бринк отметила, что дипломаты будут заботиться, чтобы ее получили те, кто больше всего в этом нуждается;
- в-третьих, США приложат все усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности. Страна-оккупантка должна ответить за совершенные военные преступления и зверства;
- четвертое задание – контроль за реализацией американской помощи;
- пятое – возобновление работы дипведомства и персонала в полном составе.
Назначение Бринк: главное
- Решение о назначении Бринка на должность было принято единогласно. В Комитет иностранных дел США заявили, что она – квалифицированная дипломат. По данным Штатов, Бринк подготовлена к происходящему в Украине.
- В Киев Бринк прибыла 29 мая . Ее приезд не анонсировали в Госдепартаменте США. Информация о прибытии Бринк в Киев появилась на странице американского представительства в нашем государстве.
- Госпожа посол также поделилась в соцсети фотографией из украинской столицы.
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