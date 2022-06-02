Український лідер повідомив, що саме у Софійському соборі новопризначені посли іноземних держав вручатимуть вірчі грамоти. Зеленський додав, що цим кроком Україна підкреслює своє ставлення особисто до кожного посла. А також – до відносин з кожною державою.

Зауважте Інколи від прийняття рішення до доставки зброї в Україну минає всього день, – пані посол США

Сподіваюся, що відтепер знамените мозаїчне зображення "Оранти", яку ще називають "Непорушною стіною", захищатиме не лише Київ та Україну, а і всіх справжніх друзів України, що перебувають поряд у складний час,

– зауважив президент.

Зверніть увагу! Вірчі грамоти – це документ, за допомогою якого здійснюють акредитацію дипломатичного представника. Він засвідчує дипломатичний характер місії й особи дипломатичного представника.

Заява Бріджит Брінк

Пані посол США в Україні лише нещодавно прибула до Києва. Команду у посольстві вона назвала "фантастичною". Брінк зауважила, що рада долучитися до неї.

За словами Брінк, наразі є 5 пріоритетних напрямків роботи:

першим пріоритетом є допомога Україні в протистоянні російській агресії. Брінк ще раз нагадала про позицію лідера США Джо Байдена. Він впевнений, що підтримка Києва – не просто важлива. Вона – у національних інтересах Штатів;

другий пріоритет – американська урядова гуманітарна. Брінк зауважила, що дипломати дбатимуть, аби її отримали ті, хто найбільше цього потребує;

по-третє, США докладуть усіх зусиль, аби притягнути Росію до відповідальності. Країна-окупантка має відповісти за вчинені воєнні злочини та звірства;

четверте завдання – контроль за реалізацією американської безпекової допомоги;

п'яте – відновлення роботи дипвідомства та персоналу в повному складі.

Призначення Брінк: головне

Рішення про призначення Брінк на посаду ухвалили одноголосно. У Комітет закордонних справ США заявили, що вона – кваліфікована дипломатка. За даними Штатів, Брінк підготовлена до того, що відбувається в Україні.

До Києва Брінк прибула 29 травня. Її приїзд не анонсували у Держдепартаменті США. Інформацію про прибуття Брінк до Києва з'явилась на сторінці американського представництва у нашій державі.

Пані посол також поділилася у соцмережі світлиною з української столиці.

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