В реестре говорится, что облигации Владимир Зеленский приобрел 3 июня, а информация об этом появилась 11 июня.

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Зеленский инвестировал в ОВГЗ

Владимир Зеленский через банк "ОТП Банк" приобрел 100 штук внутреннего государственного займа. Номинальная стоимость ценных бумаг на дату приобретения собственности составляет 27 345 гривен за штуку.

Более того, согласно другому сообщению, президент получил доход от погашения стоимости ОВГЗ в размере 2,781 миллиона гривен.

Обратите внимание! По состоянию на 15 июня, на последних аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфин привлек в государственный бюджет почти 8 миллиардов гривен. 8 июня Минфин провел рекордный в 2021 году аукцион по продаже ОВГЗ, на котором привлек в госбюджет 19,1 миллиарда гривен.

Что такое ОВГЗ



Облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) – это государственные долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины, чтобы привлечь дополнительные денежные ресурсы на нужды бюджета.

Предъявителю этих облигаций Украина гарантирует возмещение их номинальной стоимости с выплатой обусловленного купонного (процентного) дохода.

Размещение ОВГЗ осуществляют, исходя из текущих потребностей финансирования госбюджета Украины.

Более того, ценные бумаги размещают исключительно на внутреннем фондовом рынке.

Источник: Облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) – это государственные долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины, чтобы привлечь дополнительные денежные ресурсы на нужды бюджета.Предъявителю этих облигаций Украина гарантирует возмещение их номинальной стоимости с выплатой обусловленного купонного (процентного) дохода.Размещение ОВГЗ осуществляют, исходя из текущих потребностей финансирования госбюджета Украины.Более того, ценные бумаги размещают исключительно на внутреннем фондовом рынке.Источник: Википедия

Декларация Владимира Зеленского: кратко