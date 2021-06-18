У реєстрі мовиться, що облігації Володимир Зеленський придбав 3 червня, а інформація про це з'явилась 11 червня.
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Зеленський інвестував в ОВДП
Володимир Зеленський через банк "ОТП Банк" придбав 100 штук внутрішньої державної позики. Номінальна вартість цінних паперів на дату набуття власності становить 27 345 гривень за штуку.
Ба більше, згідно з іншим повідомленням, президент отримав дохід від погашення вартості ОВДП у розмірі 2,781 мільйона гривень.
Що таке ОВДП
Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – це державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України, щоб залучити додаткові грошові ресурси на потреби бюджету.
Пред'явнику цих облігацій Україна гарантує відшкодування їх номінальної вартості з виплатою обумовленого купонного (процентного) доходу.
Розміщення ОВДП здійснюють, виходячи з поточних потреб фінансування держбюджету України.
Ба більше, цінні папери розміщують виключно на внутрішньому фондовому ринку.
Джерело: Вікіпедія
Декларація Володимира Зеленського: коротко
- Станом на кінець березня 2021 року, Володимир Зеленський подав щорічну декларацію.
- Згідно з нею, президент має доходи близько 22,7 мільйона гривень. Ба більше, він мав боргу на майже 2,5 мільйона гривень.
- Його зарплата – 336 тисяч гривень, а вартість боргових цінних паперів становила понад 25 тисяч гривень.
- Дружина Зеленського також володіла борговими паперами та акціями на суму майже 30 тисяч гривень.
- Також президент задекларував три квартири та два паркомісця у Києві, а також квартиру у Великій Британії та в анексованій Ялті. Детальніше про те, чим володіє президент читайте за посиланням.