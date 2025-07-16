Сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Какую работу дальше будет выполнять Умеров?

По словам Зеленского, все сегодня, 16 июля, начались юридические процедуры для обновления правительства.

Он также рассказал, что утром было проведено совещание с Денисом Шмыгалем по оборонным вопросам. На нем также присутствовали Рустем Умеров и Герман Сметанин.

Зеленский отметил, что на новой должности Умеров будет помогать, в частности, на международном треке – всеми договоренностями, а также необходимой координацией.

Напомним, что Зеленский рассматривает Умерова как главного претендента на должность претендента на должность посла Украины в США. Ранее глава государства подчеркивал, что его будущее назначение повлияет на серьезные перестановки в правительстве.

Кроме того, Зеленский сообщил, что уже подписал документы в Верховную Раду о назначении Дениса Шмыгаля новым министром обороны. Президент подчеркнул, что бывший премьер-министр знает все вызовы сферы обороны.