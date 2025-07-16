Сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.
Смотрите также Германа Сметанина возглавит Укроборонпром, – Зеленский
Какую работу дальше будет выполнять Умеров?
По словам Зеленского, все сегодня, 16 июля, начались юридические процедуры для обновления правительства.
Он также рассказал, что утром было проведено совещание с Денисом Шмыгалем по оборонным вопросам. На нем также присутствовали Рустем Умеров и Герман Сметанин.
Зеленский отметил, что на новой должности Умеров будет помогать, в частности, на международном треке – всеми договоренностями, а также необходимой координацией.
Напомним, что Зеленский рассматривает Умерова как главного претендента на должность претендента на должность посла Украины в США. Ранее глава государства подчеркивал, что его будущее назначение повлияет на серьезные перестановки в правительстве.
Кроме того, Зеленский сообщил, что уже подписал документы в Верховную Раду о назначении Дениса Шмыгаля новым министром обороны. Президент подчеркнул, что бывший премьер-министр знает все вызовы сферы обороны.