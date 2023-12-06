О присоединении президента Украины к онлайн-саммиту сообщил представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

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Что известно о встрече 6 декабря

Хирокадзу Мацуно отметил, что вечером 6 декабря премьер-министр Фумио Кисида в качестве главы G7 планирует провести онлайн-переговоры лидеров "семерки". Мацуно заявил об участии Зеленского в начале встречи.

По его словам, премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие лидеры планируют обсудить важные для международного сообщества вопросы.

В частности, ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, а также искусственный интеллект.

Справка! Напомним, в этом году Япония председательствует в G7. А в мае саммит G7 прошел в Хиросиме, тогда Зеленский лично участвовал в нем.

G7 и Украина