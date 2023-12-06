Про приєднання президента України до онлайн-саміту повідомив речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно.

Дивіться також Обіцянки чи реальні гарантії: як сприймати домовленості України з країнами G7

Що відомо про зустріч 6 грудня

Хірокадзу Мацуно зазначив, що ввечері 6 грудня прем'єр-міністр Фуміо Кісіда як голова G7 планує провести онлайн-переговори лідерів "сімки". Мацуно заявив про участь Зеленського на початку зустрічі.

За його словами, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери планують обговорити важливі для міжнародної спільноти питання.

Зокрема – ситуацію в Україні, на Близькому Сході, а також штучний інтелект.

Довідка! Нагадаємо, цього року Японія головує у G7. А в травні саміт G7 відбувся у Хіросімі, тоді Зеленський особисто брав участь в ньому.

G7 та Україна