Про приєднання президента України до онлайн-саміту повідомив речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно.
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Що відомо про зустріч 6 грудня
Хірокадзу Мацуно зазначив, що ввечері 6 грудня прем'єр-міністр Фуміо Кісіда як голова G7 планує провести онлайн-переговори лідерів "сімки". Мацуно заявив про участь Зеленського на початку зустрічі.
За його словами, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери планують обговорити важливі для міжнародної спільноти питання.
Зокрема – ситуацію в Україні, на Близькому Сході, а також штучний інтелект.
G7 та Україна
- Країни "Великої сімки" 12 липня 2023 року підписали декларацію про підтримку України. Зокрема, йдеться про допомогу у євроатлантичній інтеграції України до Альянсу.
- "Велика сімка" домовилася забезпечити Україну всім необхідним у воєнному протистоянні з країною-агресоркою. Крім того, G7 також домовилися забезпечити Україну "гарантіями безпеки".
- Перед зустріччю глав МЗС країн G7 глава МЗС Німеччини Бербок зазначала про важливість підтримки України проти Росії. За її словами, для них у Європі, а також для G7 загалом на кону стоїть неймовірно багато. Бербок заявила, що якщо зараз видихнутитися у підтримці України, Путін безжально цим скористається – із жахливими наслідками для людей в Україні та Європі.