Указы о присвоении новых званий в ВСУ 14 октября обнародовали на сайте Офиса Президента. Зеленский предоставил военным звание бригадного генерала, генерал-лейтенанта и коммодора.
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Воинское звание генерал-лейтенанта
Согласно указу президента, генерал-майору Николаю Олещуку, командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины присвоили звание генерал-лейтенанта.
Звание бригадного генерала присвоили
- полковнику Владимиру Горбатюку – начальнику штаба, заместителю командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;
- полковнику Сергею Литвинову – командующему войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;
- полковнику Анатолию Шевченко – заместителю командующего Объединенных сил аппарата главнокомандующего ВСУ.
Воинское звание коммодора вручили
Кроме того, Зеленский распорядился присвоить военное звание коммодора капитану 1 ранга Алексею Доскату – заместителю командующего Военно-Морских сил ВСУ.