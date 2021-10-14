Указы о присвоении новых званий в ВСУ 14 октября обнародовали на сайте Офиса Президента. Зеленский предоставил военным звание бригадного генерала, генерал-лейтенанта и коммодора.

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Воинское звание генерал-лейтенанта

Согласно указу президента, генерал-майору Николаю Олещуку, командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины присвоили звание генерал-лейтенанта.

Звание бригадного генерала присвоили

полковнику Владимиру Горбатюку – начальнику штаба, заместителю командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;

полковнику Сергею Литвинову – командующему войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;

полковнику Анатолию Шевченко – заместителю командующего Объединенных сил аппарата главнокомандующего ВСУ.

Воинское звание коммодора вручили

Кроме того, Зеленский распорядился присвоить военное звание коммодора капитану 1 ранга Алексею Доскату – заместителю командующего Военно-Морских сил ВСУ.

Важно! Владимир Зеленский 14 октября присвоил звание Героя Украины двум военным – Рустаму Хамраеву и Николаю Верхогляду. К сожалению, украинские бойцы получили их посмертно. Военных наградили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.