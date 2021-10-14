Укази про присвоєння нових звань у ЗСУ 14 жовтня оприлюднили на сайті Офісу Президента. Зеленський надав військовим звання бригадного генерала, генерал-лейтенанта та коммодора.

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Військове звання генерал-лейтенанта

Відповідно до указу президента, генерал-майору Миколі Олещуку, командувачу Повітряних сил Збройних сил України присвоїли звання генерал-лейтенанта.

Звання бригадного генерала надали

полковнику Володимиру Горбатюку – начальнику штабу, заступнику командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;

полковнику Сергію Літвінову – командувачу військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;

полковнику Анатолію Шевченку – заступнику командувача об'єднаних сил апарату головнокомандувача ЗСУ.

Військове звання коммодора вручили

Крім того, Зеленський розпорядився надати військове звання коммодора капітану 1 рангу Олексію Доскату – заступнику командувача Військово-Морських сил ЗСУ.

Важливо! Володимир Зеленський 14 жовтня надав звання Героя України двом військовим – Рустаму Хамраєву та Миколі Верхогляду. На жаль, українські бійці отримали їх посмертно. Військових нагородили за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.