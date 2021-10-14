Соответствующий указ президент подписал 14 октября – в День защитников и защитниц Украины.

Важно Президент Зеленский почтил память погибших за Украину

Кто получил звания

Командующему Воздушными силами ВСУ генерал-майору Николаю Олещуку присвоено звание генерал-лейтенанта. Также глава государства присвоил звание бригадного генерала офицерам:

полковнику Сергею Литвинову – командующему войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;

– командующему войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ; полковнику Владимиру Горбатюку – начальнику штаба и заместителю командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;

– начальнику штаба и заместителю командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ; полковнику Анатолию Шевченко – заместителю командующего объединенных сил аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Этим же указом Зеленский присвоил звание коммодора заместителю командующего Военно-Морских сил ВСУ капитану 1 ранга Алексею Доскато.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 14 октября вручил боевые знамена и присвоил почетные наименования воинских частей Вооруженных сил, других формирований и правоохранительных органов.

Добавим, что сейчас Зеленский находится с рабочим визитом на Донбассе. В зоне проведения ООС президент пообщался с военными и осмотрел условия несения службы.

Также он вручил военнослужащим ценные подарки и посмотрел детские рисунки, которые присылают украинским защитникам.

Визит Зеленского на Донбасс / Фото Офиса Президента