Відповідний указ президент підписав 14 жовтня – у День захисників та захисниць України.

Важливо Президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих за Україну

Хто отримав звання отримали

Командувачу Повітряними силами ЗСУ генерал-майору Миколі Олещуку надали звання генерал-лейтенанта. Також глава держави надав звання бригадного генерала офіцерам:

полковнику Сергію Литвинову – командувачу військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;

– командувачу військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ; полковнику Володимиру Горбатюку – начальнику штабу та заступнику командувача військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;

– начальнику штабу та заступнику командувача військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ; полковнику Анатолію Шевченку – заступнику командувача об'єднаних сил апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Цим же указом Зеленський надав звання комодора заступнику командувача Військово-Морських сил ЗСУ капітану 1 рангу Олексію Доскато.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 14 жовтня вручив бойові прапори та надав почесні найменування військовим частинам Збройних сил, інших формувань і правоохоронних органів.

Додамо, що зараз Зеленський перебуває з робочим візитом на Донбасі. У зоні проведення ООС президент поспілкувався з військовими та оглянув умови несення служби.

Також він вручив військовослужбовцям цінні подарунки та подивився дитячі малюнки, які надсилають українським захисникам.

Візит Зеленського на Донбас / Фото Офісу Президента