Сталося це під час поїздки глави держави до Запорізької області 14 жовтня. Там він взяв участь у заходах з нагоди свята та церемонії складання урочистої клятви військового ліцеїста на острові Хортиця.

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Президент присвоїв найменування

Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування військовим підрозділам, зокрема:

25-й окремій повітрянодесантній бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України присвоєно почесне найменування "Січеславська";

54-й окремий розвідувальний батальйон Сухопутних військ Збройних Сил України отримав почесне найменування "імені гетьмана Михайла Тиші";

101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу Збройних Сил України присвоєно почесне найменування "імені генерал-полковника Геннадія Воробйова";

138-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил Збройних Сил України присвоєне почесне найменування "Дніпровська";

164-та радіотехнічна бригада Повітряних сил Збройних Сил України отримала почесне найменування "Слобідська";

91-му окремому полку оперативного забезпечення Сухопутних військ Збройних Сил України присвоєне почесне найменування "Охтирський";

138-му центру спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України присвоєне почесне найменування "імені князя Володимира Святославича";

1-ша окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту отримала почесне найменування "імені князя Лева";

11-й бригаді Національної гвардії України присвоєно почесне найменування "імені Михайла Грушевського";

25-й бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України присвоєно почесне найменування "імені князя Аскольда";

2-й полк Національної гвардії України отримав почесне найменування "Шосткинський";

19-му полку охорони громадського порядку Національної гвардії України присвоєно почесне найменування "Миколаївський";

4-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України присвоєно почесне найменування "імені генерал-хорунжого Володимира Сікевича".

Глава держави вручив бойові прапори

Бойовий прапор 132-го окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ Збройних Сил України отримав командир батальйону майор Василь Матіїв.

Бойовий прапор 18-го загону морської охорони Держприкордонслужби президент вручив начальнику загону капітану 1-го рангу Олегу Шикші.

Бойовий прапор Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України отримав начальник Департаменту військової контррозвідки генерал-майор Сергій Левченко.

Володимир Зеленський вручив бойові прапори / Фото Офісу Президента