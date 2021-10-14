Произошло это во время поездки главы государства в Запорожскую область 14 октября. Там он принял участие в торжественных мероприятиях по случаю праздника и церемонии принесения торжественной клятвы военного лицеиста на острове Хортица.
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Президент присвоил наименования
Владимир Зеленский присвоил почетные наименования воинским подразделениям, в частности:
- 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "Сичеславская";
- 54-й отдельный разведывательный батальон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины получил почетное наименование "имени гетмана Михаила Тиши";
- 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени генерал-полковника Геннадия Воробьева";
- 138-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "Днепровская";
- 164-я радиотехническая бригада Воздушных сил Вооруженных Сил Украины получила почетное наименование "Слободская";
- 91-му отдельному полку оперативного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "Ахтырский";
- 138-му центру специального назначения (противодействию диверсиям и террористическим актам) Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины присвоено почетное наименование "имени князя Владимира Святославича";
- 1-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта получила почетное наименование "имени князя Льва";
- 11-й бригаде Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование "имени Михаила Грушевского";
- 25-й бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование "имени князя Аскольда";
- 2-й полк Национальной гвардии Украины получил почетное наименование "Шосткинский";
- 19-му полку охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование "Николаевский";
- 4-му пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины присвоено почетное наименование "имени генерал-хорунжего Владимира Сикевича".
Глава государства вручил боевые флаги
- Боевое знамя 132-го отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины получил командир батальона майор Василий Матиев.
- Боевое знамя 18-го отряда морской охраны Госпогранслужбы президент вручил начальнику отряда капитану 1-го ранга Олегу Шикше.
- Боевое знамя Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины получил начальник Департамента военной контрразведки генерал-майор Сергей Левченко.
Владимир Зеленский вручил боевые флаги / Фото Офиса Президента