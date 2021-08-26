Зеленский присвоил почетные наименования частям Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования двум частям Национальной гвардии. В частности, это касается 11 и 25 бригад НГУ.

Соответствующие указы опубликовали на сайте Офиса Президента. В дальнейшем 11 бригада будет именоваться 11 бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

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Президент отметил боевые заслуги бригад НГУ

Также новое наименование получила 25 бригада охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины – "имени князя Аскольда". Президент отметил боевые заслуги бойцов, их мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение возложенных боевых задач.

Зеленский предоставил руководству ВСУ новые звания

Отметим, что ранее глава государства дал руководству Вооруженных сил, Службы безопасности, НГУ, Нацполиции новые звания. В частности, речь идет о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, который получил звание генерал-лейтенанта.

Новые звания в Нацгвардии:

первый заместитель директора департамента службы – начальник управления гражданской безопасности главного управления Нацгвардии полковник Вадим Бидненко получил звание бригадного генерала;

первый заместитель директора департамента персонала – начальник управления кадровой работы главного управления Нацгвардии полковник Юрий Посмитный – бригадного генерала.

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