Указ Зеленского о присвоении звания бригадного генерала украинским полковникам появился на сайте Офиса Президента.

Кстати Зеленский наградил 5 военных званиями Героя Украины

Глава государства присвоил воинское звание бригадного генерала:

  • полковнику Громову Алексею Алексеевичу – заместителю начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • полковнику Коваленко Алексею Александровичу – начальнику Центрального управления связи и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • полковнику Острянскому Евгению Викторовичу – начальнику Главного управления оборонного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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