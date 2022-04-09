Указ Зеленського про присвоєння звання бригадного генерала українським полковникам з'явився на сайті Офісу Президента.
До речі Зеленський нагородив 5 військових званнями Героя України
Глава держави присвоїв військове звання бригадного генерала:
- полковнику Громову Олексію Олексійовичу – заступнику начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- полковнику Коваленку Олексію Олександровичу – начальнику Центрального управління зв’язку та кіберборотьби Генерального штабу Збройних Сил України;
- полковнику Острянському Євгенію Вікторовичу – начальнику Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України.
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