На сайте президента появился соответствующий приказ. Зеленский также присвоил новые воинские звания начальнику Генштаба и командующему Объединенными силами.

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Зеленский присвоил военным новые звания

Так, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич стал генерал-лейтенантом, а Командующий объединенными силами ВСУ – бригадный генерал Андрей Гнатов – генерал-майором.

Начальнику Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадному генералу Александру Комаренко присвоено звание генерал-майора.

Командующему Сил логистики Вооруженных Сил Украины бригадному генералу Владимиру Карпенко тоже дали генерал-майора.

Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк также из бригадного генерала повышен к генерал-майору.