Соответствующий указ появился на сайте украинского лидера накануне.

Важно Зеленский наградил 63 правоохранителей: 7 из них – посмертно

Владимир Зеленский предоставил госнаграды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Полный перечень украинских бойцов, получивших звание Герой Украины и орден "Золотая Звезда", смотрите по ссылке.

Заметим, что ранее президент Украины наградил украинских правоохранителей. К сожалению, семерых из 63 работников правоохранительных органов отметили посмертно. Также Зеленский поблагодарил всех героев из СБУ за то, что они на протяжении 30 лет украинской истории ломали планы врагов и работали в интересах народа.

И будем помнить всегда всех работников Службы, которые погибли за Украину, выполняя задачи по противодействию российской агрессии. За этот месяц боевых действий отмечены государственными наградами 77 работников Службы безопасности,

– отметил Зеленский.

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