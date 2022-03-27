Відповідний указ з'явився на сайті українського лідера напередодні.
Важливо Зеленський нагородив 63 правоохоронців: 7 з них – посмертно
Володимир Зеленський надав держнагороди за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Зауважимо, що раніше президент України нагородив українських правоохоронців. На жаль, 7 із 63 працівників правоохоронних органів відзначили посмертно. Також Зеленський подякував усім Героям з СБУ за те, що вони протягом 30 років української історії ламали плани ворогів і працювали в інтересах народу.
І будемо пам'ятати завжди всіх працівників Служби, які загинули за Україну, виконуючи завдання з протидії російській агресії. За цей місяць бойових дій відзначені державними нагородами 77 працівників Служби безпеки,
– зазначив Зеленський.
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