Звание Героя Украины президент вручил за личное мужество каждого и героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге.

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Кому присвоили звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда":

Васичу Сергею Викторовичу – старшему сержанту (посмертно),

Дерусовой Инне Николаевне – сержанту (посмертно),

Мрочко Константину Васильевичу – солдату (посмертно),

Пархомуко Виталию Васильевичу – старшему солдату (посмертно),

Свинчуку Олегу Анатольевичу – солдату (посмертно),

Ханину Андрею Павловичу – сержанту (посмертно),

Гуцулу Владимиру Александровичу – старшему лейтенанту,

Черному Владимиру Владимировичу – старшему лейтенанту.

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