Звання Героя України президент вручив за особисту мужність кожного і героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі.

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Кому надали звання Герой України з орденом "Золота Зірка":

Васічу Сергію Вікторовичу – старшому сержанту (посмертно),

Дерусовій Інні Миколаївні – сержанту (посмертно),

Мрочку Костянтину Васильовичу – солдату (посмертно),

Пархомуку Віталію Васильовичу – старшому солдату (посмертно),

Свинчуку Олегу Анатолійовичу – солдату (посмертно),

Ханіну Андрію Павловичу – сержанту (посмертно),

Гуцулу Володимиру Олександровичу – старшому лейтенанту,

Чорному Володимиру Володимировичу – старшому лейтенанту.

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