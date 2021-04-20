В портале "Дия" продолжается регистрация заявок на получение 8 тысяч гривен карантинной помощи, предусмотренной для предпринимателей в красных зонах. Президент Владимир Зеленский призвал людей не терять времени.

По словам Зеленского, малый и средний бизнес создает около 7 миллионов рабочих мест. Это важная составляющая украинской экономики.

Важно Карантинные выплаты: как получить 8 тысяч для ФЛП

Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В тяжелые времена государство должно подставить плечо гражданам,

– подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства попросил местные власти не стоять в стороне, а также помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Кстати, размер этих выплат уже будут определять на местах.

Сколько украинцев уже подали заявки

По состоянию на 20 апреля уже около 110 тысяч человек подали соответствующие заявки. Однако, Зеленский призвал регистрироваться активнее, чтобы получить деньги уже в этом месяце.

Что известно о карантинной помощи

В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен, как это было во время зимнего локдауну.

Впоследствии одобрили соответствующий законопроект. Он вступил в силу 9 апреля.

Важно, что деньги могут получить только те предприниматели и наемные работники, которые попали в красную зону карантина. Подать заявку можно будет до 31 декабря 2021 года.

Обратите внимание! Помощь предусмотрена для ФЛП, государственная регистрация которых составляет не менее 3 месяцев . Посмотреть на полный перечень людей, которые имеют право получить 8 тысяч, можно здесь.