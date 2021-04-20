Зеленский призвал ФЛП активнее подавать заявки для получения 8 тысяч гривен
В портале "Дия" продолжается регистрация заявок на получение 8 тысяч гривен карантинной помощи, предусмотренной для предпринимателей в красных зонах. Президент Владимир Зеленский призвал людей не терять времени.
Источник:Офис Президента
По словам Зеленского, малый и средний бизнес создает около 7 миллионов рабочих мест. Это важная составляющая украинской экономики.
Важно Карантинные выплаты: как получить 8 тысяч для ФЛП
Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В тяжелые времена государство должно подставить плечо гражданам,
– подчеркнул президент.
Кроме того, глава государства попросил местные власти не стоять в стороне, а также помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Кстати, размер этих выплат уже будут определять на местах.
Сколько украинцев уже подали заявки
Что известно о карантинной помощи
- В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен, как это было во время зимнего локдауну.
- Впоследствии одобрили соответствующий законопроект. Он вступил в силу 9 апреля.
- Важно, что деньги могут получить только те предприниматели и наемные работники, которые попали в красную зону карантина. Подать заявку можно будет до 31 декабря 2021 года.
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