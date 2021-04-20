Зеленський закликав ФОПів активніше подавати заявки для отримання 8 тисяч гривень
У порталі "Дія" триває реєстрація заявок на отримання 8 тисяч гривень карантинної допомоги, передбаченої для підприємців у червоних зонах. Президент Володимир Зеленський закликав людей не гаяти часу.
Джерело:Офіс Президента
За словами Зеленського, малий і середній бізнес створює близько 7 мільйонів робочих місць. Це важлива складова української економіки.
Важливо Карантинні виплати: як отримати 8 тисяч для ФОП
Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам,
– наголосив президент.
Крім того, глава держави попросив місцеву владу не стояти осторонь, а також допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів. До речі, розмір цих виплат вже визначатимуть на місцях.
Скільки українців вже подали заявки
Що відомо про карантинну допомогу
- У березні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень, як це було під час зимового локдауну.
- Згодом схвалили відповідний законопроєкт. Він набув чинності 9 квітня.
- Важливо, що гроші можуть отримати тільки ті підприємці та найманці працівники, які потрапили у червону зону карантину. Подати заявку можна буде до 31 грудня 2021 року.
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