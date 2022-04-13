Эстония стала активным партнером Украины по борьбе с российскими оккупантами. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после войны сотрудничество продолжится.

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Помощь Эстонии

Глава государства рассказал, что уже сейчас Эстония активно помогает нам в цифровизации, но со временем масштабы нашего сотрудничества расширятся.

Это может стать более масштабным проектом для восстановления государственных и бизнесовых цифровых систем киберзащиты, восстановления соответствующих образовательных учреждений,

– сказал Зеленский.

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