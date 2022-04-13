Естонія стала активним партнером України у боротьбі з російськими окупантами. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що після війни співпраця продовжиться.

Читайте також Сьогодні був корисний день для нашого захисту, – Зеленський звернувся до українців

Допомога Естонії

Глава держави розповів, що вже зараз Естонія активно допомагає нам у цифровізації, але з часом масштаби нашої співпраці розширяться.

Це може стати масштабнішим проєктом для відновлення державних та бізнесових цифрових систем кіберзахисту, відновлення відповідних освітніх закладів,

– сказав Зеленський.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського