Пока нет мира – нужны санкции
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 31 марта, сообщает 24 канал. В частности, президент поблагодарил США за новый пакет санкции против оккупанта.
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Он (пакет санкций) не позволит обходить действующие санкции – такие попытки мы уже фиксируем. А также на ограничение работы чувствительных отраслей российской экономики – ее оборонного сектора,
– пояснил Зеленский.
Но подчеркнул, что в Москве не забывали, что санкционная политика будет продолжаться и усиливаться. Пока нет мира – нужны санкции.
Пока Россия не начала вкладываться в поиск мира так же искренне, как она вкладывается в уничтожение нашего государства, санкции останутся безальтернативными,
– заявил Президент.
31 марта Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против лиц и компаний за пределами России, которые могут помогать стране-агрессору обойти ограничения.
Смотреть обращение Зеленского: