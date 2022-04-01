Поки немає миру – потрібні санкції

Про це повідомив Володимир Зеленський під час звернення до українців 31 березня, повідомляє 24 канал. Зокрема, президент подякував США за новий пакет санкції проти окупанта.

Увага Вони втікають звідти, де ми їх б'ємо, але туди, де нам може бути складно, – Зеленський

Він (пакет санкцій) не дасть обходити чинні санкції – такі спроби ми вже фіксуємо. А також на обмеження роботи чутливих галузей російської економіки – її оборонного сектору,

– пояснив Зеленський.

Та наголосив, що у Москві не забували, що санкційна політика буде лише тривати і посилюватися. Поки немає миру – потрібні санкції.

Поки Росія не почала вкладатися так само щиро в пошук миру, як вона вкладається у знищення нашої держави, санкції залишаться безальтернативними,

– заявив Президент.

До слова, 31 березня Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти осіб і компаній за межами Росії, які можуть допомагати країні-агресору обійти обмеження.

Дивитись звернення Зеленського: