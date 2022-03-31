Вторинні санкції проти Росії

Про це йдеться у документі на сайті Міністерства фінансів США. Усього до санкційного переліку додали 21 компанію, яка зареєстрована як в Росії, так і за її межами.

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США запровадили вторинні санкції проти компаній, які не зареєстровані в Росії, але можуть допомагати агресору ухилятися від санкцій,

– йдеться у повідомленні.

Обмеження стосуються юридичних осіб, які зареєстровані у Сінгапурі, на Мальті, у Британії, Іспанії та інших.

З санкційного переліку виключили Ozon

Крім того, з-під санкцій виведено банк Ozon, який туди потрапив за зв’язок із підсанкційним Совкомбанком.

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