Вторинні санкції проти Росії
Про це йдеться у документі на сайті Міністерства фінансів США. Усього до санкційного переліку додали 21 компанію, яка зареєстрована як в Росії, так і за її межами.
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США запровадили вторинні санкції проти компаній, які не зареєстровані в Росії, але можуть допомагати агресору ухилятися від санкцій,
– йдеться у повідомленні.
Обмеження стосуються юридичних осіб, які зареєстровані у Сінгапурі, на Мальті, у Британії, Іспанії та інших.
З санкційного переліку виключили Ozon
Крім того, з-під санкцій виведено банк Ozon, який туди потрапив за зв’язок із підсанкційним Совкомбанком.
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