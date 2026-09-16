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24 Канал Новости Украины 7 законопроектов, представленных на этой неделе, могут принести Украине миллиарды долларов, – Зеленский
16 сентября, 08:29
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7 законопроектов, представленных на этой неделе, могут принести Украине миллиарды долларов, – Зеленский

Вероника Соцкова

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать семь законопроектов, которые Верховная Рада должна рассмотреть на этой неделе. Большинство из них будут вынесены на первое чтение.

Об этом он сообщил в видеообращении.

Что известно о законопроектах?

Зеленский поблагодарил парламентариев, поддержавших решение во время заседания Рады, и призвал продолжить работу над законодательными инициативами.

Семь законопроектов в повестке дня, большинство из них – это первое чтение, но каждый из них необходим для финансирования дефицита государственного бюджета. Это вопросы государственной важности, которые касаются всех, абсолютно всех в Украине, а не кого-то отдельно – не отдельную партию, группу или личность, 
– заявил президент.

Глава государства признал, что часть решений может быть сложной и непопулярной, однако связал их принятие с обеспечением оборонных нужд и устойчивости Украины.

"Некоторые вещи могут быть сложными, могут быть неприятными и непопулярными. Но сейчас без них обойтись невозможно. Невозможно обеспечить все потребности нашей обороны и устойчивости Украины. Украина – это больше, чем любая партия, интерес или пиар-стратегия. Дефицит нужно покрыть. Это миллиарды долларов, которые Украине могут принести именно положительные голосования", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров внес в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. Приоритетом документа остается финансирование сектора безопасности и обороны, на которое предусмотрено 4 триллиона 885 миллиардов гривен. Эта сумма составляет почти 44% ВВП Украины.

В то же время правительство рассчитывает, что международные партнеры предоставят не менее 1 триллиона гривен материально-технической помощи, в частности оружие, ракеты, технику и боеприпасы.

В проекте бюджета также предусмотрено увеличение расходов на гражданские сферы. На образование планируется направить 328,5 миллиарда гривен, а на медицину – 292,5 миллиарда гривен.

Также предусмотрено увеличение финансирования социальных программ, поддержки ветеранов и внутренне перемещенных лиц, жилищного строительства и регионов.

После внесения документа в Раду начнется его рассмотрение, в ходе которого депутаты будут работать над доходами, расходами и другими параметрами госбюджета.