7 законопроектов, представленных на этой неделе, могут принести Украине миллиарды долларов, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать семь законопроектов, которые Верховная Рада должна рассмотреть на этой неделе. Большинство из них будут вынесены на первое чтение.

Об этом он сообщил в видеообращении.

Что известно о законопроектах?

Зеленский поблагодарил парламентариев, поддержавших решение во время заседания Рады, и призвал продолжить работу над законодательными инициативами.

Семь законопроектов в повестке дня, большинство из них – это первое чтение, но каждый из них необходим для финансирования дефицита государственного бюджета. Это вопросы государственной важности, которые касаются всех, абсолютно всех в Украине, а не кого-то отдельно – не отдельную партию, группу или личность,

– заявил президент.

Глава государства признал, что часть решений может быть сложной и непопулярной, однако связал их принятие с обеспечением оборонных нужд и устойчивости Украины.

"Некоторые вещи могут быть сложными, могут быть неприятными и непопулярными. Но сейчас без них обойтись невозможно. Невозможно обеспечить все потребности нашей обороны и устойчивости Украины. Украина – это больше, чем любая партия, интерес или пиар-стратегия. Дефицит нужно покрыть. Это миллиарды долларов, которые Украине могут принести именно положительные голосования", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров внес в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. Приоритетом документа остается финансирование сектора безопасности и обороны, на которое предусмотрено 4 триллиона 885 миллиардов гривен. Эта сумма составляет почти 44% ВВП Украины.

В то же время правительство рассчитывает, что международные партнеры предоставят не менее 1 триллиона гривен материально-технической помощи, в частности оружие, ракеты, технику и боеприпасы.

В проекте бюджета также предусмотрено увеличение расходов на гражданские сферы. На образование планируется направить 328,5 миллиарда гривен, а на медицину – 292,5 миллиарда гривен.

Также предусмотрено увеличение финансирования социальных программ, поддержки ветеранов и внутренне перемещенных лиц, жилищного строительства и регионов.

После внесения документа в Раду начнется его рассмотрение, в ходе которого депутаты будут работать над доходами, расходами и другими параметрами госбюджета.