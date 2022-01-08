Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока-2"

Владимир Зеленский призвал проголосовать за введение санкций против "Северного потока-2". Речь идет о голосовании в Сенате Штатов.

Соответствующую информацию президент разместил на своей странице в Твиттере. Об этом он написал 8 января.

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Зеленский призвал ввести санкции против "Северного потока-2"

Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436:,

– написал президент.

Владимир Зеленский поблагодарил сенатораов Чака Шумера и Теда Круза за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока – 2".

В документе говорится о требовании наложения санкций в отношении организаций, ответственных за планирование, строительство или эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", и их корпоративных должностных лиц.

Кстати, в мае 2021 года Верховная Рада направила в конгресс США обращение касательно активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2".