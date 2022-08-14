россия должна платить большую цену за террор, – Зеленский призвал мир объединиться против зла

Поддержка цивилизованного мира – один из главных факторов будущей победы Украины. Чем больше она будет – тем скорее наступит поражение оккупантов.

российские оккупанты не прекращают совершать преступлений против Украины и попыток оккупации новых украинских территорий. Помощь партнеров уже создала врагу много проблем, но еще не нивелировала его военный потенциал.

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Зеленский призвал помогать Украине на всех уровнях

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам подчеркнул, что Украина всегда стремилась к миру и предлагала россиянам прекратить войну и покинуть оккупированные территории. Оккупанты верят в террор и свою силу, поэтому пытаются достичь своих преступных целей через преступления и шантаж.

Он подчеркнул, что мы должны защищаться на всех возможных уровнях. Враг не прекращает обстрелы и убийства украинцев, и единственным эффективным ответом будет сохранение единства и ответ на каждое преступление россиян.

Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет россия, а значит, меньше времени продлится эта война. И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор,

– сказал Зеленский.

Смотрите видео обращения Зеленского к украинцам