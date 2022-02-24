Зеленский призвал украинцев становиться донорами крови
24 февраля 2022 , 12:06Читати новину українською
Владимир Зеленский заявил, что с утра Украина имеет раненых военных. Президент призвал граждан становиться донорами крови.
Об этом глава государства сообщил, обратившись к нации, во время брифинга в ОП, информирует 24 канал.
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С утра мы имеем раненых военных. Там, где в больницах нужна кровь, прошу присоединяйтесь, становитесь донорами крови для наших защитников,
– сказал Владимир Зеленский.
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