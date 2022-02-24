Зеленский призвал украинцев становиться донорами крови

Владимир Зеленский заявил, что с утра Украина имеет раненых военных. Президент призвал граждан становиться донорами крови.

Об этом глава государства сообщил, обратившись к нации, во время брифинга в ОП, информирует 24 канал.

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С утра мы имеем раненых военных. Там, где в больницах нужна кровь, прошу присоединяйтесь, становитесь донорами крови для наших защитников,

– сказал Владимир Зеленский.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео