Вскоре Украина узнает, получит ли статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Впрочем, мы рассчитываем не только на политическую поддержку – для преодоления российской агрессии нам нужно мощное оружие.

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В ЕС нет единства

В общении с журналистами из Дании президент Владимир Зеленский подчеркнул, что единство Европы и мира – единственная возможность помочь нашей героической армии. Украина за это очень болеет и делает все возможное для того, чтобы агрессия России и все возможные последствия, вызвавшие ее подлая агрессия, можно было преодолеть общими усилиями.

Он также поблагодарил Данию за поддержку по всем направлениям. Уже на следующий день после полномасштабного вторжения россиян премьер Дании Мэтте Фредериксен позвонила президенту и заверила в полной поддержке нашего народа. Одним разговором дело не закончилось – Дания начала делать очень конкретные шаги для помощи Украине. Они касались оружия, финансов, санкций против кафиров и т.д.

Именно в этих трех направлениях необходимо объединение Европы и мира. Оно дается нелегко, но гарантирует нашу прочность. Отсутствие этого единства замедляет освобождение наших земель,

– подчеркнул Зеленский.

Также он напомнил, что как только Россия совершила полномасштабное нападение, все европейское общество объединилось, а некоторые политики остались "сдержанными", что замедлило поставки оружия Украине, а также введение санкций.

"Если все будут сплоченными и объединенными – мы обязательно победим в этой войне, никакого сомнения в этом нет", – добавил президент.

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