Вже незабаром Україна дізнається, чи отримає статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Втім, ми розраховуємо не лише на політичну підтримку – для подолання російської агресії нам потрібна й потужна зброя.

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В ЄС немає єдності

У спілкуванні з журналістами з Данії президент Володимир Зеленський підкреслив, що єдність Європи та світу – це єдина можливість допомогти нашій героїчній армії. Україна за це дуже вболіває та робить усе можливе для того, щоб агресія Росії та всі можливі наслідки, які спричинила її підла агресія, можна було подолати спільними зусиллями.

Він також подякував Данії за підтримку в усіх напрямках. Вже на другий день після повномасштабного вторгнення росіян прем'єр Данії Метте Фредеріксен зателефонувала президенту та запевнила у повній підтримці нашого народу. Самої лише розмовою справа не закінчилася – Данія почала робити дуже конкретні кроки для допомоги Україні. Вони стосувалися зброї, фінансів, санкцій проти окупантів тощо.

Саме у цих трьох напрямках треба об'єднання Європи та світу. Воно дається нелегко, але гарантує нашу міцність. Відсутність цієї єдності уповільнює звільнення наших земель,

– наголосив Зеленський.

Також він нагадав, що як тільки Росія здійснила повномасштабний напад, усе європейське суспільство об'єдналося, а деякі політики залишилися "стриманими", що неабияк уповільнило постачання зброї Україні, а також введення санкцій.

"Якщо всі будуть згуртованими та об'єднаними – ми обов'язково переможемо у цій війні, жодного сумніву у цьому немає", – додав президент.

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