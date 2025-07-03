Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского на пресс-конференции.

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Что президент думает о контактах Трампа и Путина

Владимир Зеленский, комментируя разговор Трампа и Путина, отметил, что это совершенно разные люди, которые не имеют общих тем.

Но если мы говорим об Украине, то мы сразу поддерживали идею безусловной остановки огня, которую выдвигал президент Трамп. И я думаю, что в России только Путин принимает решения. Именно поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы действительно хотим иметь мир,

– добавил украинский лидер.

Заметим, телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина стартовал в 17:00 по Киеву. По его итогам Кремль проведет брифинг, сообщил Песков.

В то же время разговор Зеленского и Трампа, вероятно, состоится в пятницу, 4 июля. Вероятно, он будет касаться приостановления военной помощи США.

На пресс-конференции украинский лидер подчеркнул, что рассчитывает на продолжение американской поддержки, потому что есть определенные позиции, которые Европа не может предоставить. Прежде всего это касается ракет для систем Patriot.