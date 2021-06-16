За несколько дней до встречи Джо Байдена с Путиным Владимир Зеленский общался с журналистами мировых изданий. Украинского лидера спросили, считает ли он президента России убийцей.
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Вы можете сейчас лишить (нас – 24 канал) хотя бы какого-нибудь небольшого шанса на урегулирование ситуации. Поэтому я считаю, что нельзя ставить такие вопросы и нельзя на них отвечать, даже когда тебе очень хочется,
– сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что дома или на улице можно сказать что угодно, в то же время "ты не бог, ты не дал человеку жизнь и не имеешь права сделать то, что может ее забрать".
Байден называл Путина убийцей
- Джо Байден в интервью изданию ABC в марте 2021 года раскрыл детали своего телефонного разговора с Путиным. Лидер США отметил, что предупредил российского лидера о возможной ответственности за вмешательство в выборы в Штатах в 2020 году.
- Кроме того, отвечая на вопрос, "вы думаете, что он убийца?", Байден ответил утвердительно.
- В то же время уже в июне 2021 года Байден ушел от прямого ответа на этот вопрос.