За декілька днів до зустрічі Джо Байдена з Путіним Володимир Зеленський спілкувався з журналістами світових видань. Українського лідера запитали, чи вважає він президента Росії вбивцею.

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Ви можете зараз позбавити (нас – 24 канал) бодай якогось невеликого шансу на врегулювання ситуації. Тому я вважаю, що не можна ставити такі питання й не можна на них відповідати, навіть коли тобі дуже хочеться,

– зауважив Зеленський.

Президент наголосив, що вдома або на вулиці можна сказати що завгодно, водночас "ти не бог, ти не дав людині життя і не маєш права зробити щось, що може його забрати".

Байден називав Путіна вбивцею