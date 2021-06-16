За декілька днів до зустрічі Джо Байдена з Путіним Володимир Зеленський спілкувався з журналістами світових видань. Українського лідера запитали, чи вважає він президента Росії вбивцею.
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Ви можете зараз позбавити (нас – 24 канал) бодай якогось невеликого шансу на врегулювання ситуації. Тому я вважаю, що не можна ставити такі питання й не можна на них відповідати, навіть коли тобі дуже хочеться,
– зауважив Зеленський.
Президент наголосив, що вдома або на вулиці можна сказати що завгодно, водночас "ти не бог, ти не дав людині життя і не маєш права зробити щось, що може його забрати".
Байден називав Путіна вбивцею
- Джо Байден в інтерв'ю виданню ABC у березні 2021 року розкрив деталі своєї телефонної розмови з Путіним. Лідер США наголосив, що попередив російського лідера про можливу відповідальність за втручання у вибори у Штатах у 2020 році.
- Окрім того, відповідаючи на запитання, чи "ви думаєте, що він вбивця?", Байден відповів ствердно.
- Водночас вже у червні 2021 року Байден уникнув прямої відповіді на це запитання.