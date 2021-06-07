В Украине в течение последних 4 лет не было антикоррупционной стратегии. Об этом Зеленский заявил во время антикоррупционного форума.

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Поэтому, по мнению президента, депутатам следует принять проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 – 2024 годы.

Она (Антикоррупционная стратегия – 24 канал) должна содержать 5 главных принципов,

– сказал Зеленский.

О каких принципах говорится

оптимизация функций госорганов власти,

цифровая трансформация, открытие данных,

удобные и законные сервисы,

неотвратимое наказание за коррупционные правонарушения,

нетерпимость общества к коррупции.

Что известно об антикоррупционной стратегии

Заметим, что еще в ноябре 2021 года Рада поддержала в первом чтении проект закона об основах государственной антикоррупционной политики.

Инициатива предусматривает, что НАПК должен разработать проект антикоррупционной стратегии не позднее 1 августа.

Стратегия предусматривает снижение общего уровня толерантности коррупции в Украине.

Она включает обновление стратегии коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции и обеспечения надлежащей организационной и финансовой основы для действий по ее выполнению.

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