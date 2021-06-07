В Україні протягом останніх 4 років не було антикорупційної стратегії. Про це Зеленський заявив під час антикорупційного форуму.
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Тому, на думку президента, депутатам слід прийняти проєкт про засади державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки.
Вона (антикорупційна стратегія – 24 канал) має містити 5 головних принципів,
– сказав Зеленський.
Про які принципи мовиться
- оптимізація функцій держорганів влади,
- цифрова трансформація, відкриття даних,
- зручні та законні сервіси,
- невідворотне покарання за корупційні правопорушення,
- нетерпимість суспільства до корупції.
Що відомо про антикорупційну стратегію
- Зауважимо, що ще у листопаді 2021 року Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про засади державної антикорупційної політики.
- Ініціатива передбачає, що НАЗК має розробити проєкт антикорупційної стратегії не пізніше 1 серпня.
- Стратегія передбачає зниження загального рівня толерування корупції в Україні.
- Вона включає оновлення стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції та забезпечення належної організаційної та фінансової основи для дій з її виконання.
Детальніше Рада підтримала урядову антикорупційну стратегію: що вона передбачає