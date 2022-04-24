В Пасхальную ночь на территории Украины действует комендантский час. Русские известны своей подлостью и циничностью, поэтому в праздничные дни враг может проявлять особую активность.

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Соблюдение комендантского часа

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении призвал украинцев соблюдать все меры безопасности.

Это важно с точки зрения безопасности, но уже с 5 утра вы сможете посетить храмы в своих городах и общинах. Я очень прошу – дождитесь утра,

– призвал глава государства.

Он также поблагодарил всех защитников и защитниц, благодаря которым мы можем встретить праздник.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к народу Украины