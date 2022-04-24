У Великодню ніч на території України діє комендантська година. Росіяни відомі своєю підлістю та цинічністю, тому у святкові дні ворог може проявляти особливу активність.
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Дотримання комендантської години
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні закликав українців дотримуватися усіх заходів безпеки.
Це важливо з точки зору безпеки, але вже з 5 ранку ви зможете завітати до храмів у своїх містах та громадах. Я дуже прошу – дочекайтеся ранку,
– закликав глава держави.
Вн також подякував усім захисникам та захисницям, завдяки яким ми маємо змогу зустріти свято.
Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до народу України